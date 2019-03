Aeroporto di Salerno: Easy Jet pronta ad atterrare, ma manca la pista

“Ci sono questioni tecniche, ma il secondo aeroporto in Campania si può fare anche subito. Se cresce il secondo aeroporto a Pontecagnano, crescerà con equilibrio anche Napoli Capodichino. E questo consente una crescita più equilibrata a vantaggio del territorio”. A dirlo, oggi, l’amministratore delegato dell’Aeroporto di Napoli Roberto Barbieri, a margine della presentazione del nuovo velivolo di Easyjet A320Neo, parlando del futuro dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi.

Lo scalo salernitano

Il futuro dell’aeroporto è legato al prolungamento della pista. Agli attuali 1600 metri ne vanno aggiunti altri 400 per consentire il transito degli aerei a pieno carico. E così, una volta completati i lavori, alcuni grandi compagnie, come Easy Jet, potrebbero fare rotta su Salerno. “Napoli è assolutamente attrattiva ed è per questo stiamo investendo qui – ha detto ieri Lorenzo Lagorio, country manager della compagnia di volo presentando il nuovo airbus A320 – Quest’anno i passeggeri che trasporteremo in transito qui saranno tre milioni e 600mila”. E su Pontecagnano si sbilancia: “Siamo sicuramente interessati ad operare sull’aeroporto. Ma lo valuteremo quando sarà una realtà”.