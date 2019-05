Aeroporto di Salerno, firmato il decreto interministeriale: soddisfatto Toninelli

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti punta sull’aeroporto di Salerno “Costa d’Amalfi” situato nel comune di Pontecagnano Faiano. Lo conferma una nota ufficiale: “Con la firma odierna del decreto interministeriale si conferma l'attenzione del ministro, Danilo Toninelli, rispetto al rilancio del comparto aereo e degli aeroporti come volano di sviluppo di interi territori”.

Lo scenario

Nel comunicato ufficiale diramata dal ministero si legge che “l'approvazione del decreto interministeriale arriva, infatti, nella stessa settimana in cui l'Enac e la Società AdS hanno sottoscritto l'Atto aggiuntivo alla Convenzione Enac-AdS del 22 febbraio 2013”. Non solo. Ma “Gli uffici del Mit, che erano in attesa dell'atto in questione, hanno lavorato su questo impulso con la massima speditezza possibile, smentendo le ricostruzioni strumentali su inesistenti stop da parte del dicastero di Porta Pia e confermando piuttosto l'impegno del Ministero a dare risposte per il potenziamento delle infrastrutture campane” conclude il Dicastero.