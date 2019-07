Cilento nel nome dell'aeroporto, De Luca contrario: "Cosa direbbero i cittadini dell'Agro?"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca non si esprime ma, di fatto, boccia la proposta arrivata dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni di inserire la parola “Cilento” nella denominazione dell’Aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi.

Il caso

Durante la sua visita all’Oasi Alento, il presidente della Regione ha ironizzato sulla questione: “Non mi appassiona. on dico sì o no – ha ribadito – anche perché penso a cosa direbbero,ad esempio i cittadini di Nocera o dell’Agro (che sono 400.000). Mi appassiona di più l’idea di rendere lo scalo accessibile da ogni parte della Provincia entro 30 minuti". Poi lancia un appello ai sindaci del territorio: "E’ per questo che la Regione ha già stanziato oltre 330 milioni di euro in favore dei Comuni per potenziare e migliorare le strade. Ai sindaci presenti dico: fate presto! Pubblicate le gare e appaltate i lavori: noi possiamo fare tanto, ma poi tocca a voi. Dobbiamo costruire un’economia turistica sapendo che oggi tale obiettivo va inquadrato in un’ottica industriale, ovvero realizzando un’adeguata mobilità, i servizi necessari, la banda larga, ma le potenzialità sono davvero eccezionali” conclude De Luca.