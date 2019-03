Aeroporto Costa d'Amalfi, Piero De Luca: "Petizione popolare per Toninelli"

"Siamo pronti a dare battaglia in ogni modo per sollecitare il Governo sull'annosa questione dello scalo aeroportuale salernitano". Lo ha dichiarato il deputato dem Piero De Luca. Una petizione popolare da consegnare al Ministro Toninelli per l'apertura dell'aeroporto Salerno-Costa D'Amalfi è la proposta avanzata da De Luca.

Il ritardo

"Il Decreto interministeriale per il rilascio della concessione totale attende solo la firma del Ministro Toninelli - aggiunge De Luca - questo ritardo blocca in modo inaccettabile e incomprensibile l'avvio dei lavori e la conseguente apertura dello scalo. Ma non basta: "Non arretreremo di un millimetro, anzi. Accanto alle due interrogazioni parlamentari che ho già depositato, siamo pronti a lanciare una raccolta di firme per sottoscrivere una petizione popolare da consegnare all'Esecutivo". Il capogruppo del PD in commissione Politiche europee conclude: "L'aeroporto SALERNO-Costa D'Amalfi non si tocca".