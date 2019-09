Aeroporto, pronto il piano industriale: tempi lunghi per il rilancio

Tempi lunghi per la crescita del traffico-passeggeri all’aeroporto di Salerno. Si inizierà con l’aviazione generale, per poi, dal 2024, aprirsi anche al settore commerciale, ossia ai voli di linea. L’obiettivo è raggiungere i 5.5 milioni ma il traguardo potrebbe essere tagliato solo nel 2043.E’ quanto prevede il piano industriale congiunto elaborato dai vertici della Gesac e dalla società Aeroporto di Salerno S.p.a.

I dettagli

Per le prime tre annualità – si legge sul Mattino – è previsto traffico di aviazione generale e l’avvio dell’aviazione commerciale a partire dal quarto anno, successivamente in esercizio della nuova pista e della nuova aerostazione. Il bando per la pista prevede che per l’autunno 2020 dovrà essere consegnato il progetto, e poi per la primavera 2022 la cosiddetta fase uno dei lavori sarà completata. Entro il 2022, dunque, ci sarà un primo allungamento della pista di volo e la realizzazione della palazzina dedicata agli uffici, la nuova sede dei vigili del fuoco e nuove aree di parcheggi interni. Prima della consegna della pista (2024) voleranno solo aerei private e charter.

Con l’apertura al segmento commerciale per i primi due anni le previsioni parlano di una soglia massima di 200mila passeggeri all’anno. Dal 2026-2027 si supereranno le 700mila presenze. L’incremento sarà, poi, progressivo. Fino ad arrivare alla tanto annunciata quota di 5,5 milioni di passeggeri, che il documento tecnico Gesac-Aeroporto di Salerno prevede di ottenere nel 2043. E cioè a fine concessione.