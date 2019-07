Il Ministro Toninelli in visita all'aeroporto: "Ok al progetto per lo scalo Salerno"

Finalmente una gran bella notizia, dopo anni di inerzia. Oggi, la notizia principale è che la direzione generale aeroporti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha firmato l'approvazione del progetto definitivo". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli nel corso della conferenza stampa all'interno dell'Aeroporto di Salerno-Costa d'Amalfi.

Lo scenario

"Quindi, ora la palla passa al gestore dell'aeroporto perché possa e debba fare, velocemente, entro il 31 dicembre di quest'anno - ha detto - tutte le gare per l'appaltabilità dell'ampliamento di questo aeroporto che è una delle opere più necessarie che ci possano essere in questo territori - ha aggiunto - perché parliamo di uno dei territori più belli d'Italia e, probabilmente, del mondo in cui i turisti, oggi, non possono ancora accedere anche a causa di un aeroporto che non può sopportare alle necessità".