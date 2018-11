Evasione e affitti in nero: multe e denunce a Castel San Giorgio

Agenti del comando della Polizia Locale di Castel San Giorgio in azione. Gli uomini diretti dal comandante, capitano Marco Inverso, hanno effettuato una serie di controlli per contrastare il fenomeno dei fitti in nero e la conseguente evasione tributaria.

Le sanzioni

Durante i servizi di controllo, organizzati dopo una indagine sul territorio e preparati per far emergere in maniera chiara il fenomeno, gli agenti hanno accertato che ben tre immobili situati nella località di Fimiani ai confini con il Comune di Roccapiemonte, erano stati concessi in locazione ad altrettanti nuclei familiari con contratti privi di registrazione, senza dichiarazioni di ospitalità e percependo il relativo compenso in maniera illegale e libero da ogni tipo di imposizione fiscale. Sono state immediatamente elevate sanzioni, dunque, per 600 euro complessivi e gli atti sono stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate per la contestazione di ulteriori sanzioni tributarie.

Parla il sindaco Paola Lanzara

“Il fenomeno delle locazioni in nero è molto diffuso sul territorio e non c’è una soglia elevata di attenzione rispetto alle sue conseguenze. A parte l’aspetto legale della conoscenza degli stati anagrafici, va considerato che l’evasione tributaria va a discapito di tutti i cittadini e che quindi un efficiente sistema di controllo rende meno grave per tutti l’imposizione delle tasse comunali”.

L'avviso del capitano Inverso