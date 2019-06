Ha il lavoro, ma non trova la casa da affittare: l'appello per i proprietari "non razzisti"

"Ci spiace, preferiamo non avere a che fare con inquilini stranieri", "Sei straniero? No, mi spiace, nulla da fare". Risposte ingiuste quanto frequenti, purtroppo, a Salerno, queste, da parte dei proprietari di case da affittare e anche di diverse agenzie immobiliari.

L'appello

Un leit motiv dai risvolti razzisti che, implacabile, continua a caratterizzare le dinamiche cittadini, in tema di affitti di immobili. Da qui, l'esigenza di lanciare un nuovo appello, attraverso la nostra testata, per aiutare un giovane africano a trovare una casa in cui vivere. Il ragazzo che è perfettamente in grado di sostenere le spese di affitto, ha trovato recentemente un'opportunità lavorativa a Salerno e necessita di un appartamento, in città e dintorni. Chiunque fosse disponibile ad affittargli un monolocale o un piccolo bilocale può rivolgersi, tramite Facebook, a Paola Valitutti che sta aiutando il ragazzo nella ricerca della casa.