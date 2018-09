"Sei nero? Non ti affittiamo la casa": la denuncia di Souleymane

Non riesce a trovare una casa in affitto a Salerno, perchè è di colore. Souleymane Rachidi, cittadino extracomunitario residente in città, ha denunciato quanto accaduto su Facebook, chiedendo giustizia.

La denuncia

In cerca di un'abitazione, anche tramite agenzie, il giovane ha ricevuto risposte mortificanti da parte di alcuni proprietari di immobili. "Io pago - sottolinea Souleymane nel suo video sul social - Perchè nessuno mi vuole affittare la casa? Mi hanno detto che non affittano perchè io sono di colore, ma cosa c'entra? Sì sono nero e tu sei bianca, ma siamo tutti uguali. Io pago, non è che non pago l'affitto. Siamo nel 2018". Amarezza e rabbia per il trattamento riservato a chi lotta per integrarsi, rispettando la legge.

Il video>>>Parla Souleymane