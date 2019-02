Africa tra prevenzione e prospettive: doppio appuntamento con la Fondazione Rachelina Ambrosini

Per la prima volta, gli studenti dell'Università di Salerno sono approdati in Africa, grazie al percorso promosso dalla Fondazione Rachelina Ambrosini, dal 1° ottobre. Mettendo in moto una staffetta umanitaria di giovani competenti e determinati, il progetto di Cooperazione per la Salute Globale teso a ridurre le disuguaglianze, con precisi interventi per il diritto alla salute, alla formazione, alla speranza, è operativo anche nella realizzazione di una struttura di accoglienza nel campo profughi di Gambella, al confine tra Etiopia e Sud Sudan, con “La Casa delle Mamme di Abobo”. Preziosa, la collaborazione dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno attraverso il Centro di Cooperazione Missionario, dell’Associazione Medici con l’Africa Cuamm, dell’Università degli Studi di Salerno con il Dipartimento di Medicina, del SISM sezione di Salerno.

Gli appuntamenti

Il 5 marzo alle ore 17.30, dunque, nel Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, avrà luogo il convegno dal tema: “Africa tra prevenzione e prospettive”, una riflessione a tutto tondo sulle politiche d’intervento attuate e da attuare. Mentre mercoledì 6 marzo alle ore 9.30, presso l'aula delle lauree del Dipartimento di Medicina nel Campus di Baronissi, riflettori puntati su “L’Operatività dell’Università degli Studi di Salerno”, con “Wolisso Project” e “Una Vita tra le tue dita", due importanti progetti annunciati dal presidente della Fondazione, Tommaso Ferri. Da non perdere.