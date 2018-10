"Africani nudi sul balcone": gli abitanti di Eboli inviano le foto ai vigili

Gli abitanti di Eboli non ne possono più di vedere cittadini africani stesi a terra, nudi e con i genitali in bella mostra. Per questo, nella giornata di lunedì, invieranno delle fotografie e anche una raccolta firme al comando dei vigili urbani per testimoniare ciò che, da diverso tempo, va in scena all’interno di un alloggio situato in via Ripa.

Il caso

I ragazzi di colore - riporta Il Mattino - si adagiano a ridosso dei balconi. Prendono il sole, in posa adamitica: senza slip, nè pantaloncini. “Non siamo razzisti – spiegano i residenti – ma assistiamo a scene indecenti. Devono coprirsi. Non posso stendersi nudi davanti a tutto il quartiere. Non siamo contro l’accoglienza ma pretendiamo rispetto”.