"Il mio diario": la Polizia di Stato distribuisce l'agenda scolastica

Grembiuli blu, sulla testa i berretti donati dagli agenti, sorrisi larghi, volti felici e tanto orgoglio: "Scriverò l'assegno sull'agenda della Polizia". Gli alunni della Scuola Barra, Istituto pilota, hanno i loro nuovi "supereroi". Stamattina in Questura, nel corso di un'affollata, colorata e chiassosa cerimonia, hanno ricevuto un regalo: la nuova agenda scolastica 2018/2019.

Il progetto

Giunta alla quinta edizione, l'iniziativa prevede la distribuzione di circa 50mila copie agli studenti delle classi terze e quarte degli Istituti primari di alcune province tra le quali Salerno. Protagonisti grafici del progetto sono i due supereroi “Vis” e “Musa”, che accompagneranno gli studenti per l’intero anno scolastico. "Li stimoleranno alla riflessione, insieme a docenti e genitori, su questioni fondamentali per la loro formazione e per la civile convivenza. Siamo un'istituzione aperta alla società presente e del futuro - dice il Questore Maurizio Ficarra - E' un'iniziativa nobile, bellissima. Avviciniamo i ragazzi non solo alla Polizia di Stato ma anche ai problemi. Il diario contiene infatti vignette che rappresentano i problemi della vita ai quali è bene che gli alunni si avvicinino anche a questa età. Hanno gli occhi ingenui e si approcciano alla vita ma devono sapere che devono tenersi vicini alla Polizia. Di tempo ne è passato da quando i genitori dicevano al bambino "stai attento, perché chiamo il poliziotto". I bambini oggi sono felici già solo ad indossare un nostro berretto. L'agenda va riempita ma anche sfogliata, letta insieme ai genitori, perché contiene messaggi di civiltà e di legalità".

La prima pagina

Stamattina si è svolta la cerimonia di consegna delle agende presso l’Istituto Statale Comprensivo Barra di Salerno. Si è trattato di un evento simbolico, alla presenza del Questore della Provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, del Prefetto della Provincia di Salerno, Salvatore Malfi, Autorità civili e religiose, i Dirigenti del Miur regionali e provinciali, il Dirigente della BNL di Salerno ed i Responsabili locali di Telethon.

Info utili

Da domani, venerdì 18 maggio, i Dirigenti scolastici di tutti gli Istituti Primari Statali della Provincia di Salerno potranno disporre il ritiro delle agende scolastiche destinate agli alunni delle attuali classi terze, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Salerno.





Gallery