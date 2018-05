Camerota, pubblicato il bando per assumere agenti della Polizia Municipale

E' stato pubblicato sul Comune di Camerota, l'avviso di selezione pubblica per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato di agenti di Polizia Locale, categoria C, posizione economica C1. Al via, dunque, la selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione a tempo determinato e a carattere stagionale di agenti di polizia locale categoria C. La domanda dovrà pervenire al Comune di Camerota entro le ore 12 del giorno 17 maggio 2018. Tale termine è perentorio e la sua mancata osservanza comporta l’esclusione dalla selezione.

Le prove

Le prove d’esame sono finalizzate ad accertare le competenze concettuali e metodologiche dei candidati rispetto al posto messo a concorso (conoscenza delle materie d’esame) e consistono in una prova scritta/test e in una prova orale. Alla prova scritta sono ammessi a partecipare i soli candidati per i quali è stata verificata la regolarità delle domande. La priva scritta si terrà il 18 maggio alle 9.30 presso l'aula consiliare del Comune e il 24 maggio alle 9.30, nello stesso luogo, è stata fissata la prova orale.



Requisiti per l’ammissione



• Titolo di Studio: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale (maturità);

• Cittadinanza italiana (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica); (oppure essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea);

• Essere titolare di patente di guida di categoria A2 e B in corso di validità;

• Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

• Godimento dei diritti civili e politici, ovvero non essere incorso in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

• Assenza di condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del tribunale o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001, che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego presso una pubblica amministrazione;

• Non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, o per falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, o per essere incorso in taluna delle fattispecie di “licenziamento disciplinare” previste dal d.lgs. 165/2001 ss.mm. o da altra norma;

• Idoneità fisica alle mansioni da svolgere che verrà accertata dal medico competente;

• Avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 45 alla data di scadenza del bando.





Allegati