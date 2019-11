L’Agenzia delle Entrate della Campania in campo contro la violenza sulle donne

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si rinnova l’impegno delle Entrate della Campania contro la violenza sulle donne. Anche quest’anno, presso gli uffici di via Diaz, si è svolto un incontro rivolto al personale, in occasione della Giornata internazionale contro il fenomeno, celebrata il 25 novembre. Il Direttore regionale Giovanna Alessio ha ospitato Maria Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, la giovane donna che si è tolta la vita nel 2016 a seguito della pubblicazione sul web di alcuni suoi video, Massimiliano Mormone, Vice Questore aggiunto del Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni della Campania, e Rosaria De Cicco, attrice napoletana protagonista di uno spot contro la violenza sulle donne. L’evento di sensibilizzazione è stato seguito in videoconferenza dalle sedi provinciali campane dell’Agenzia delle Entrate.