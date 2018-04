Assemblea dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate: possibili disagi per l'utenza

Possibili disagi per l'utenza dell'Agenzia delle entrate in provincia di Salerno. Lunedì 23 aprile, infatti, a causa di un'assemblema del personale indetta dalle organizzazioni sindacali dalle 8 alle 11, potrebbero non essere garantiti i serivizi agli sportelli nelle sedi di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania.