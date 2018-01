Evade l'Iva per oltre 200mila euro: nei guai un'agenzia di vigilanza privata, il sequestro

Scattano i sigilli per una società della provincia operante nel settore della vigilanza privata. La Guardia di Finanza di Salerno ha eseguito il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno, dopo le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Salerno. E' stato accertato un omesso versamento di Iva da parte dell’impresa, all'Agenzia delle entrate, per oltre 200 mila euro. E' stato denunciato, dunque, il rappresentante legale della società.

La decisione

Su richiesta di questa Procura della Repubblica, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale ha disposto, quindi, l’adozione della misura cautelare reale a garanzia del credito erariale, con il decreto di sequestro preventivo e per equivalente delle somme di denaro della società e, fino al completo soddisfacimento della pretesa dell’Erario, delle disponibilità finanziarie e dei beni dell’indagato, R.J.J.G. di 45 anni, di origini straniere e residente a Salerno, per un valore corrispondente all’imposta evasa.

Il sequestro

Così, le Fiamme Gialle salernitane hanno sequestrato le disponibilità finanziarie depositate sui rapporti di conto corrente della società e del suo rappresentante legale, quota parte di un immobile di proprietà di quest’ultimo e la sua quota di partecipazione a capitale dell’azienda, fino a giungere al profitto del reato, pari a 226.512,72 euro.