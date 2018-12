Colpisce il capotreno e si dimena contro gli agenti: arrestato, più controlli per le Luci

Incrementati i controlli nel nostro territorio, in occasione del boom di turisti per le Luci d'Artista. Intorno alle 6,20 di ieri, il capotreno del regionale 3449, proveniente da Salerno e diretto a Paola, poco dopo la partenza del convoglio dalla stazione di Capaccio, mentre effettuava la consueta verifica dei titoli di viaggio a bordo del treno, si è imbattuto in un uomo di colore privo di biglietto, al quale ha chiesto di regolarizzare la propria posizione, comunicandogli che, diversamente, sarebbe dovuto scendere alla fermata successiva. Nella stazione di Paestum il viaggiatore pretendendo di proseguire il viaggio senza pagare, ha iniziato ad urlare ed inveire con veemenza verso il capotreno e dopo essere sceso, prima della chiusura delle porte, lo ha improvvisamente colpito, sferrandogli un pugno al volto e facendolo cadere a terra sulla banchina ferroviaria, per poi dileguarsi nelle campagne circostanti.

Il personale della Polizia Ferroviaria di Battipaglia ha diramato una nota di ricerca fornendo una descrizione dettagliata dell’aggressore riconoscibile, in particolare, per i capelli acconciati con delle vistose treccine sulla parte superiore del capo ed i lati rasati e per alcuni dettagli del suo abbigliamento. Allertati, dunque, tutti gli uffici di Polizia della zona e le Sottosezioni ed i Posti Polfer operativi lungo la linea ferroviaria interessata. Dopo neanche mezz’ora, il ricercato è giunto nella stazione di Battipaglia a bordo di un altro treno, senza immaginare che ad attenderlo vi fossero gli stessi poliziotti ai quali era sfuggito poco prima. Nonostante lo straniero tentasse di nascondere con il cappuccio della felpa la sua appariscente capigliatura, è stato bloccato. O.E. nigeriano, classe 1997, è stato condotto negli Uffici dalla Polfer, a fatica, poiché nel tragitto ha continuato a dimenarsi ed a strattonare i poliziotti. Riconosciuto anche dal capotreno, è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Il malcapitato ferroviere ha formalizzato la denuncia dopo essere stato visitato presso il Pronto Soccorso di Battipaglia, e dimesso con diagnosi di Policontuso (trauma regione frontale sinistra, spalla e ginocchio destri, mano sinistra) e una prognosi di 6 giorni.

Intanto, il Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania sta effettuando controlli straordinari per garantire la regolarità e la sicurezza del trasporto ferroviario, sia all’interno degli impianti sia a bordo dei convogli, anche in ragione dell’approssimarsi delle festività natalizie e del conseguente aumento di viaggiatori che utilizzano il trasporto ferroviario e di utenti in transito nelle stazioni. In particolare il 5 dicembre, nell’ambito dell’azione nazionale Rail Safe Day, predisposta dal Servizio Polizia Ferroviaria, sono stati attuati controlli nei confronti di passeggeri e bagagli mediante la predisposizione simultanea, nelle principali stazioni campane, dei dispositivi di sicurezza realizzati mediante il restringimento, con nastri tendiflex, delle vie di accesso a varchi presidiati da personale della Polizia Ferroviaria in uniforme e munito di palmare, per i controlli nelle banche dati polizia e di metal detector.

In particolare, presso la stazione di Salerno, in concomitanza con l’evento “Luci d’Artista” che per la sua particolarità ed importanza, richiama ogni giorno migliaia di visitatori, molti dei quali utilizzano il mezzo ferroviario, è stata predisposta una task force in sinergia con la Questura di Salerno e con Protezione Aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato, per impedire che l’aumento della movimentazione dei viaggiatori potesse favorire fenomeni di illegalità. Potenziate le già predisposte misure di vigilanza e di controllo con servizi straordinari antiborseggio ed antiabusivismo e l’impiego di agenti in abiti civili.

Nei giorni che hanno preceduto il ponte dell’Immacolata, c'è stato un arresto mentre 10 persone sono state denunciate (3 per truffa, 1 per tentato furto, 1 per false generalità e 1 per violenza e minaccia, nonchè 1 per inottemperanza a Foglio di Via ed 1 all’ordine di espulsione, 2 per lancio sassi). Infine, 53 le sanzioni amministrative elevate e 21 i sequestri effettuati. In particolare nell’ambito dell’attività antiabusivismo sono stati segnalati amministrativamente 18 venditori e sono stati sequestrati 368 paia di calzini, 40 merendine, 30 bibite e 19 accendini, nonché 4 borsoni ed un carrello utilizzati per il trasporto e la vendita. I controlli continuano.