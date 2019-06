Choc a Ceraso, aggredisce la compagna e prova a lanciare la figlia dal terzo piano: arrestato 35enne

Tragedia sfiorata, questa mattina, a Ceraso, dove un 35enne originario del Darfour, S.A, residente nel piccolo comune del Cilento, richiedente asilo politico, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Il fatto

L’uomo, in preda all’ira, è stato sorpreso dai carabinieri mentre aggrediva la sua compagna - provocandole anche delle ferite guaribili in 30 giorni - e cercava di lanciare la figlia di appena 4 mesi dal terzo piano della sua abitazione. Soltanto il tempestivo intervento dei militari dell’Arma, che sono riusciti ad entrare in casa grazie alla collaborazione dei vigili del fuoco, ha evitato che la situazione degenerasse.

Lo straniero, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Vallo della Lucania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.