Aggredito dalla badante a Fisciano: uomo si frattura al femore, si indaga

Tensione a Fisciano, intorno alle ore 22 della serata di ieri: come riporta Zerottonove, in un’abitazione sita lungo la Strada Statale 88, un uomo di circa 60 anni è caduto riportando presunti danni al femore, in seguito alla probabile aggressione da parte della sua badante.

Il fatto

La vittima aveva accolto in casa propria due assistenti – uno di origini nordafricane ed una donna originaria dell’est Europa – dopo averli portati via da un centro di recupero. La straniera ha presumibilmente aggredito l’uomo per futili motivi, facendolo cadere.

I soccorsi

Immediatamente sono giunti i volontari del 118 che hanno condotto il malcapitato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno per le cure del caso. Sul posto, anche i Carabinieri: accertate anche gravi carenze igienico-sanitarie in cui versava l’abitazione. Sono stati allertati, dunque, pure gli assistenti sociali: si indaga.