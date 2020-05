"Hai collaborato con un napoletano": cantante salernitano minacciato e aggredito

Un episodio increscioso. Il cantante salernitano Rino Alfano è stato aggredito a Fuorni perchè ha inciso "una canzone dedicata a Salerno con un artista napoletano". A denunciarlo a mezzo Facebook, lo stesso Alfano.

Il racconto

"Mi trovavo in zona Mariconda a Salerno, dopo aver fatto visita a un amico mi sono recato presso la Farmacia Comunale sita in via Tusciano. All'uscita del punto vendita, si sono avvicinate a me due ragazzine, credo avessero intorno ai 15 anni, una delle due mi chiede se fossi il cantante dei 2088, le rispondo di sì, chiarendo in modo scherzoso che il gruppo si chiama 2080 e che doveva sottrarre soltanto 8 cifre per pronunciare il nome in maniera corretta. - ha ricordato il cantante - Al ché l'altra ragazzina mi fa i complimenti per la canzone "La mia città" che abbiamo dedicato a Salerno, dichiarandomi di guardare in continuazione il video. Dopo averle ringraziate, mentre mi avviavo verso la mia auto, alcuni ragazzi poco distanti, hanno iniziato ad offendermi in maniera molto pesante, accusandomi del fatto che avevo collaborato con un artista napoletano (Anthony Ilardo) in un brano dedicato a Salerno e che questa cosa era inaccettabile. Inizialmente ho cercato di farli ragionare dicendo loro che nella musica e nell'arte in genere non ci dovrebbero essere discriminazioni ma uno di questi mi ha rivolto gravi minacce. Nonostante avessi una grande rabbia dentro, sono andato via incurante ma dopo alcuni km ho notato una macchina che mi seguiva che dopo un po' mi ha invitato ad accostare in zona Fuorni all'altezza della Centrale del Latte".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'amarezza

A quel punto, Alfano ha fermato l'auto ed uno degli individui con cui aveva discusso a Mariconda ha tentato di colpirlo con un pugno: "Ho perso il senno della ragione, reagendo in maniera molto decisa, ne é nata una colluttazione terminata con l'intervento di altre due persone che mi hanno aggredito per poi dileguarsi in auto. - ha concluso - Sono rimasto veramente molto scosso da questa vicenda e non mi sarei mai aspettato un cosa del genere. Spero che qualcuno possa far ritrovare il lume della ragione a questi individui", ha concluso amareggiato il cantante che ha ricevuto solidarietà sui social per l'accaduto.