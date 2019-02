Viareggio, spacciatore ferisce alla testa un poliziotto del salernitano

Dramma a Viareggio, per un poliziotto di origini salernitane. L'agente, Lello Fierro, 28enne figlio del comandante della Polizia Stradale di Sapri, infatti, in una colluttazione, è stato colpito alla testa, da uno spacciatore nordafricano che si è servito, pare, di un mattone e di alcune bottiglie.

L'intervento

La vittima è attualmente ricoverata in ospedale a Livorno: è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per il trauma cranico, ma, fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

Le indagini

L’agente è stato aggredito ieri poco prima delle 21, nel corso di un’operazione anti-spaccio in pineta. Si indaga, dunque, per risalire all'identità del pusher che lo ha aggredito per poi fuggire.