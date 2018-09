Salerno, fermato uno degli aggressori di Abu Al Quassim

E’ stato identificato uno degli aggressori di Abu Al Quassim, il ragazzo salernitano convertitosi all’Islam che, lo scorso 25 agosto, venne picchiato da due uomini nel Rione Calcedonia a Salerno.

Le indagini

Si tratterebbe – riporta Cronache – di un salernitano, M.B le sue iniziali, già noto alle forze dell’ordine, che, in queste ore, sono a lavoro per risalire al complice, coinvolto in questo increscioso episodio di razzismo.

L’invito

Abu ama il suo quartiere e le persone che lo frequentano per questo ha lanciato un appello in cui chiede di incontrare i suoi aggressori perchè non intende negar loro il perdono che è un aspetto che caratterizza il retto comportamento della religione islamica.