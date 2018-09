Picchiato il salernitano convertito all'Islam, Abu al-Qassim: "Perdono chi mi ha aggredito"

Potere al Popolo Salerno è con Abu al-Qassim, salernitano convertitosi all’Islam che lo scorso 25 agosto è stato aggredito da una coppia di ragazzi nel Rione Calcedonia.

L'invito

Abu ama il suo quartiere e le persone che lo frequentano per questo ha lanciato un appello in cui chiede di incontrare i suoi aggressori perchè non intende negar loro il perdono che è un aspetto che caratterizza il retto comportamento della religione islamica.

La solidarietà

"La violenta retorica televisiva di certi partiti ha grande responsabilità nel crescente odio contro il diverso, contro il migrante, e in questo caso contro il musulmano. - si legge sulla nota stampa di Potere al Popolo - Canalizzare la rabbia sociale contro gli ultimi è un modo per deresponsabilizzarsi dai reali problemi della politica e dare al popolo un comodo capro espiatorio contro cui liberarsi di tutte le proprie frustrazioni, rabbie e paure". Potere al Popolo Salerno, dunque, esprime vicinanza e solidarietà ad Abu e a tutta la comunità musulmana.