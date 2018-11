Concede un rigore, arbitro aggredito con una sedia e un pugno: partita sospesa

Momenti di panico, ieri pomeriggio, a Capri, durante una partita tra l’Olimpia Capri e l’Atletico Vitalica, squadra della città di Sarno, valevole per il campionato di serie di D di calcio a 5.

L'aggressione

A pochi minuti dalla fine della gara, quando l’arbitro ha assegnato un rigore a favore della squadra proveniente dalla provincia di Salerno, è stato aggredito da un calciatore della squadra isolana, il quale gli ha lanciato addosso una sedia di plastica per poi colpirlo con un pugno. La partita, quindi, è stata sospesa, con l’arbitro che è stato prontamente soccorso e portato via dal campo dal presidente dell’Olimpia Capri Alfonso Pecorare e dal capitano dell’Atletico Vitalica Gerardo Villani. Numerosi i messaggi di solidarietà all’arbitro che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite.