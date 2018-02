Teggiano, va dall'avvocato e prende a pugni il collaboratore: denunciato

Paura, lunedì, in uno studio legale a Prato Perillo di Teggiano. Come riporta Ondanews, un 37enne di origini rumene e residente a San Rufo, dopo essere entrato, ha aggredito un collaboratore dell’avvocato titolare dello studio, probabilmente per futili motivi.

L'aggressione

Ha iniziato a colpirlo con dei pugni: immediato l’intervento sul posto dei Carabinieri della Stazione di Teggiano che hanno denunciato il rumeno e gli hanno sequestrato un coltello che aveva con sè. Dramma sventato.