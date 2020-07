Manganellate a Bellizzi: raid punitivo e vendetta in strada, si indaga

Raid punitivo, ieri sera a Bellizzi. Manganello in pugno, un padre ed un figlio, rispettivamente di 51 e 17 anni hanno aggredito una persona, residente a Montecorvino Pugliano. Ora dovranno rispondere di lesioni aggravate in concorso. La spedizione punitiva sarebbe nata in seguito ad un diverbio per "motivi di precedenza" e circolazione stradale.

I dettagli

La persona aggredita ha riportato lesioni e fratture. Il ragazzo avrebbe chiesto aiuto al padre. La vittima, a propria volta, era armata di uno sfollagente allungabile che ha in dotazione perché opera nel settore della vigilanza dei locali. Lo sfollagente non è stato, però, usato per difendersi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Battipaglia. L’uomo aggredito è stato giudicato guaribile in trenta giorni.