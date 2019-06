Comune di Cava: capo del personale aggredito da un ex dipendente, la solidarietà del Csa

"Siamo vicini a chi subisce violenza solo perché sta facendo il suo lavoro

La solidarietà

Lo ha dichiarato Angelo Rispoli, segretario Csa, in merito a quanto accaduto a Francesco Sorrentino, capo del personale del Comune di Cava de’ Tirreni che, nei giorni scorsi, è stato protagonista di un fatto increscioso. Mentre era a Palazzo di Città, nel corso di una riunione, infatti, il dirigente è stato raggiunto e aggredito da un ex dipendente comunale, per una vicenda legata allo sfratto di quest’ultimo da un alloggio. Il funzionario è stato anche costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso per la violenza subita.

Parla Rispoli