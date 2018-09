Aggressione al capotreno, scattano anche i Daspo per i tifosi dell'Angri

Dopo le denunce scattano i Daspo, per i due tifosi di Angri che aggredirono il capotreno. Il Questore ha adottato due provvedimenti di Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive, della durata di un anno, infatti, nei confronti dei due tifosi della squadra di calcio di Angri, già denunciati da personale della Polizia di Stato appartenente al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore per violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio.

L'aggressione

Nel pomeriggio di sabato 15 settembre, i due, a bordo di un treno regionale, si erano resi protagonisti di una vile aggressione nei confronti del capotreno, una giovane donna. Come è noto, il gruppo di tifosi, composto da 26 “ultras”, partì nel pomeriggio da Angri a bordo del treno per recarsi a Mercato San Severino ed assistere all’incontro di calcio, programmato in campo neutro, tra la compagine “A.S.D. Calpazio” e la squadra di Angri “U.S. Grigio Rossi 1927”. Al momento di salire a bordo del treno, due individui appartenenti al gruppo, privi di biglietto, all’atto del controllo da parte della Capotreno la strattonarono e spintonarono, insultandola con frasi ingiuriose ed espressioni volgari. Gli agenti della Polizia di Stato di Nocera Inferiore raggiunsero immediatamente i tifosi, dapprima nella Stazione di Nocera Inferiore e successivamente a Mercato San Severino, provvedendo a filmare e ad identificare tutti i soggetti, tra cui i due aggressori identificati per un 20enne residente ad Angri ed un 25enne residente a Scafati.

I provvedimenti

Si tratta di due giovani con precedenti di polizia, il primo per reati contro la persona e il secondo per spaccio di sostanze stupefacenti.

I due Daspo, dunque, si inseriscono nelle attività di contrasto della Polizia di Stato al fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive.