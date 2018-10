Daspo a due tifosi di Angri che aggredirono il capotreno

Gli agenti della Polizia di Stato appartenenti all’U.I.G.O.S. del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nocera Inferiore hanno individuato e daspato altri due tifosi dell’Angri appartenenti al gruppo di ultras che, nel pomeriggio di sabato 15 settembre, si erano resi protagonisti di un'aggressione ai danni di una Capotreno. Si tratta di due ventenni entrambi residenti ad Angri, uno dei quali con precedenti per guida in stato di ebrezza. Tutti e due dovranno rispondere dinanzi all’Autorità Giudiziaria dei reati di violenza, resistenza e minacce a incaricato di pubblico servizio. Il Questore di Salerno, Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, ha emesso nei confronti

dei due giovani il provvedimento di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive che inibisce loro la possibilità di assistere agli incontri di calcio su tutto il territorio nazionale per un anno.



I fatti

Il gruppo di tifosi, composto da 26 ultras, era partito nel pomeriggio da Angri a bordo di un treno regionale per recarsi a Mercato San Severino e assistere all’incontro di calcio, programmato in campo neutro, tra la compagine del Calpazio e la squadra dell’Angri. Al momento di salire a bordo del treno due persone, prive di biglietto, strattonarono e spinsero la Capotreno impegnata nel controllo dei titoli di viaggio, insultandola con frasi ingiuriose ed espressioni volgari. Gli altri appartenenti al gruppo, per la maggior parte sprovvisti di biglietto, erano saliti a bordo treno senza alcun titolo di viaggio. I primi due ultras furono identificati e denunciati all’Autorità Giudiziaria per violenza, resistenza e minacce a incaricato di pubblico servizio e sottoposti a D.A.SPO. dal Questore

di Salerno.

Altri divieti di accesso a manifestazioni sportive

A seguito di ulteriori indagini, gli agenti dell’U.I.G.O.S. del Commissariato hanno identificato altri due tifosi che, saliti a bordo del treno, avevano ripetutamente offeso la Capotreno con frasi ingiuriose ed atteggiamenti di minaccia spalleggiando l’azione degli altri due compagni di viaggio.