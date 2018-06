Aggredisce la Capotreno e tenta la fuga: denunciato 21enne a Vietri

Tensione, ieri mattina, a bordo di un treno. Verso le 10, mentre effettuava la verifica dei biglietti a bordo del treno regionale 21251, Napoli Campi Flegrei-Salerno, la Capotreno si è avvicinata ad un giovane per il controllo di rito, ma l’uomo, sprovvisto di titolo di viaggio, rifiutandosi di fornire le sue generalità e di regolarizzare la propria posizione, ha aggredito la donna, strattonandola violentemente e spingendola con forza, nel tentativo di farla cadere.

Il fatto

Accerchiato da altri viaggiatori intervenuti in soccorso della capotreno, è quindi fuggito nella Stazione di Vietri sul Mare, dove nel frattempo il convoglio si era fermato. Immediatamente la Sala Operativa del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Napoli ricevuta la segnalazione dell’aggressione ha allertato una pattuglia della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Salerno, già impegnata nei controlli straordinari, fornendo agli operatori la descrizione dell’uomo.

L'intervento

Immediatamente, i poliziotti si sono recati nella Stazione di Vietri sul Mare per cercare il fuggitivo nei dintorni, riuscendo a rintracciarlo, poco dopo, nel centro cittadino, quando ormai era sicuro di averla “fatta franca”. C. S. 21enne, italiano di origini bulgare, è stato denuniciato per violenza, minacce, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale. L’intervento rientra nell’ambito dei controlli straordinari in ambito ferroviario su persone sospette, venditori ambulanti, passeggeri e bagagli, attuati dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nelle Stazioni di Napoli Centrale, Caserta, Aversa e Salerno.

I nastri tendiflex

Il dispositivo di sicurezza è realizzato attraverso il posizionamento di nastri “tendiflex” ed il restringimento delle vie di accesso degli scali ad alcuni varchi presenziati dalla Polizia Ferroviaria, così da monitorare tutte le persone che entrano negli scali e procedere al controllo, anche con metal detector, delle persone e dei bagagli sospetti.

I risultati dei servizi presso la stazione di Salerno

• Nr. 85 persone identificate

• Nr. 23 bagagli a seguito di viaggiatori controllati

• Nr. 1 persone denunciata all’A.G.