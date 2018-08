"Non credete che sono pazzo? Vi lancio addosso la scrivania": caos nel carcere di Fuorni

Tensione nel carcere di Salerno: un detenuto 37enne di Scafati ha lanciato la scrivania dell’ambulatorio medico del carcere addosso a due psicologhe dell’Asl, ieri mattina, come scrive La Città.

Il fatto

Le due dottoresse se la caveranno rispettivamente con 15 e 7 giorni di prognosi, salvo complicazioni. A scatenare l'ira del detenuto è stato il no delle due psicologhe al trasferimento presso la residenza psichiatrica di Villa Chiarugi a Nocera Inferiore, dove l’uomo era ricoverato qualche mese fa, prima di essere arrestato per il furto di un portafogli al medico che lo stava visitando. L'uomo ora è stato posto in regime di isolamento: dovrà rispondere di lesioni aggravate.