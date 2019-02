Violenza davanti a un locale: 3 buttafuori contro un cliente

Una vera e propria aggressione ad un cliente molesto è quella avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori le porte di un noto locale della zona orientale di Salerno. Un ragazzo, infatti, dopo essere stato allontanato dal locale per comportamenti molesti ha provato a rientrare nello stesso, colpendo violentemente le porte d'ingresso.

L'aggressione

A quel punto tre buttafuori, come testimonia un video diventato virale su Facebook, hanno iniziato a malmenarlo con pugni e calci anche in testa. Le immagini choc che proponiamo solo in un fotogramma per evitare di turbare i lettori più sensibili, stanno, in queste ore, facendo il giro del web.