Aggressione a bordo del bus, la solidarietà della Filt CGIL

"Esprimiamo il nostro sdegno per la vile aggressione perpetrata stamane ai danni di due lavoratori di Busitalia Campania e di due guardie giurate sulla linea 8 Salerno – Battipaglia da parte di un gruppo di facinorosi che, alla richiesta dell’esibizione dei titoli di viaggio, hanno iniziato ad inveire e spintonare i malcapitati". A scriverlo, la Filt CGIL che scende in campo per esprimere la sua solidarietà ai lavoratori presi di mira a bordo del pullman.

L'annuncio dei sindacalisti