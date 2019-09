Lunga attesa all'ospedale di Nocera: calci e pugni contro lo sportello

Non sopportava più l'attesa, così, stanca di aspettare, ha iniziato a sferrare calci e pugni contro lo sportello dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Non contenta, ha tentato di aggredire il personale sanitario: una donna, ieri mattina, mentre si trovava all'ufficio Ticket e Cup dell'ospedale, per futili motivi, avrebbe perso le staffe.

La tensione

Sempre alta, la tensione che si respira al pronto soccorso. La situazione, ad ogni modo, è rientrata grazie all'intervento dei presenti che hanno riportato la calma, dopo l'ennesimo episodio registrato.