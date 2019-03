"Hai maltrattato nostro figlio": docente di Battipaglia picchiato da una coppia

E' stato aggredito e picchiato dai genitori di un alunno, un professore, ieri mattina, davanti ad una scuola a Battipaglia. La coppia avrebbe vendicato un presunto maltrattamento subito dal figlio.

Il docente, terrorizzato, si è rifugiato poi in uno stanzino della scuola. Come riporta Il Mattino, tuttavia, non ha sporto denuncia e non si è ancora recato dalle forze dell’ordine.