Picchia l'ex compagna con una stampella: arrestato alla stazione di Battipaglia

Caos alla stazione di Battipaglia, ieri, 3 ottobre. Nel pomeriggio, gli agenti del Compartimento Polfer per la Campania, rientrando da un servizio di scorta ad un Intercity, nello scendere dal treno, hanno notato, sul marciapiede dello scalo FS di Battipaglia, a pochi metri da loro, un uomo che, incurante dei numerosi viaggiatori presenti, percuoteva con violenza una donna, colpendola ripetutamente sulla testa e sul corpo con una stampella ortopedica.

L'intervento

Subito gli agenti si sono attivatiper bloccarlo, ma l’aggressore, divincolandosi, ha continuato a percuotere la malcapitata. L’uomo, probabilmente ubriaco, dimendandosi e brandendo la stampella a mo’ di bastone, è stato infine immobilizzato, con grande difficoltà, dai poliziotti tanto che uno degli agenti nella concitazione è stato spinto ed ha urtato la ringhiera del sottopasso ferroviario riportando lievi lesioni. L’aggressore, un ventinovenne marocchino, privo di documenti, è stato sottoposto a rilievi fotosegnaletici da parte della Polizia Scientifica, all’esito dei quali è risultato irregolare sul territorio nazionale ed a suo carico sono emersi inoltre diversi precedenti penali.

L'arresto

La donna aggredita, italiana 46enne, presentava delle ecchimosi alla spalla ed alla testa ed è stata pertanto soccorsa da personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e condotta presso il Pronto Soccorso del locale Ospedale, riportando lesioni guaribili in giorni tre. Sentita in merito all’aggressione, ha riferito di avere intrattenuto per circa due anni una relazione con lo straniero, con il quale ha avuto un figlio, ma nonostante l’uomo fosse stato più volte violento nei suoi confronti, non lo aveva mai denunciato, temendo conseguenze peggiori. Gli investigatori della Polfer stanno effettuando ulteriori accertamenti in merito ai maltrattamenti subiti dalla donna. L’uomo, intanto, è stato messo in manette ed è stato condotto presso la casa circondariale di Salerno – Fuorni.