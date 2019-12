Battipaglia, picchiano un ragazzino per rubargli il cellulare: si indaga

Avrebbero circondato e picchiato un ragazzino per rubargli il cellulare, in una traversa di via Domodossola, a Battipaglia. Almeno cinque, i teppisti che, notati dai passanti, sono fuggiti via prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I precedenti

Come riporta Il Mattino, diverse le aggressioni in strada che si segnalano in questo periodo nel territorio: pochi giorni fa sempre in centro, si è verificata una rissa e una decina di giovani, tra cui donne, si sono picchiati. Accertamenti in corso.