Violenza sul lungomare di Salerno: aggressione ad equipaggio Humanitas

Dopo il danno (ambulanza vandalizzata), anche la beffa, anzi le botte. In mattinata, sul lungomare di Salerno, un equipaggio dell'Humanitas è stato aggredito da un gruppo di stranieri. Erano in cinque. Lo sostiene il presidente Roberto Schiavone, che ha sporto denuncia.

Il racconto

"In mattinata una nostra ambulanza è intervenuta sul lungomare di Salerno per soccorrere un uomo di colore che aveva accusato un malore - dice Schiavone - L'equipaggio, composto da autista e due soccorritori, era in coordinamento con la centrale operativa 118 ed in attesa dell'arrivo di altra ambulanza con medico a bordo. Immotivatamente il gruppo di cinque stranieri ha cominciato ad inveire ed uno di loro ha sferrato un pugno all'autista, minacciandolo di più gravi conseguenze se non avesse provveduto all'immediato trasporto in ospedale del loro amico. L'equipaggio, sentitosi minacciato ed un pericolo, ha provveduto a trasportare il paziente al Ruggi d'Aragona".