"Salerno sarà sempre antifascista": Giovani Democratici al presidio Alfano I

A distanza di due giorni dalla presunta aggressione subita da due studentesse, che nel frattempo l'associazione Lotta Studentesca aveva inteso smentire attraverso una propria nota stampa, si è svolto un presidio di protesta da parte degli studenti del Liceo Alfano I. All'iniziativa hanno partecipato anche i Giovani Democratici che hanno a propria volta diffuso un comunicato stampa

"Abbiamo partecipato al presidio per manifestare contro la violenza subita da Anna e Roberta, vigliaccamente insultate ed aggredite da giovani esponenti di un partito neofascista - afferma Marco Mazzeo, segretario dei Giovani Democratici di Salerno - La loro "colpa" è stata semplicemente aver ricordato che il fascismo è anticostituzionale e che in nessun luogo c’è spazio per chi semina e alimenta odio.

Piena solidarietà alle due ragazze. Basta con la violenza. E' importante vigilare con attenzione su questi fenomeni e non sottovalutarli". "Bisogna condannare puntualmente le manifestazioni di aggressività e, peggio, di violenza, anche verbale, da qualunque parte provengano - prosegue Mazzeo - Il fascismo è reale e va combattuto investendo in cultura e lavorando proprio sulle giovani generazioni, promuovendo i valori morali ispiratori delle loro scelte di comportamento. Solo così potremmo evitare che simili barbarie possano ripetersi.

Salerno sarà sempre antifascista".



