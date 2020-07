Minacciava e picchiava moglie e figlia: arrestato 66enne in Cilento

I maltrattamenti duravano da anni ma i carabinieri hanno stroncato una lunga serie di aggressioni e minacce continuate. I militari hanno arrestato un 66enne di San Giovanni a Piro, che aveva picchiato ripetutamente la moglie e la figlia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

La figlia, dopo l’ennesima lite finita a botte, ha contattato i carabinieri che sono intervenuti. Le forze dell'ordine hanno trovato le donne scalze e terrorizzate, dopo essersi rifugiate in un’abitazione. L'uomo invece, in casa propria, cercava di mettere in ordine e sistemare gli oggetti lanciati, per cancellare le prove della violenza. Il 66enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia continuati e lesioni personali, in attesa del rito direttissimo.