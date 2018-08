"Non mi dai la cartella clinica? Ti strappo la maglia": aggressione all'ospedale di Nocera

Nuovo episodio di violenza, presso l'ospedale di Nocera Inferiore. Come riporta Salerno Sanità, un uomo ha chiesto la cartella clinica della moglie e al diniego del funzionario dell’Ufficio, lo ha aggredito, strappandogli la maglia e spendendolo al pronto soccorso.

L'intervento

Ad intervenire, due colleghi del dipendente. Il responsabile dell'aggressione si è allontanato, dunque, in gran fretta, lasciando i documenti nell’Ufficio: non sarà complesso risalire alla sua identità. Accertamenti in corso.