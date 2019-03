Pronto soccorso di Nocera, Polichetti (Fials): “Spray al peperoncino a medici e infermieri"

“Dotare di spray al peperoncino i medici e gli infermieri per permettersi di difendersi dagli utenti violenti. L’Umberto I non diventi terra di nessuno": questa la proposta che arriva da Mario Polichetti della Fials, dopo l'ultima rissa avvenuta al Pronto soccorso dell'Umberto I. "Il tentativo di un parente di una degente che ha provato a sfilare la pistola dalla fondina mi pare davvero un punto di non ritorno- ha osservato Polichetti - Servono nuove misure di sicurezza per tutelare chi, ogni giorno, lavora tra mille difficoltà e una carenza di personale perenne".

Lo spray al peperoncino sarebbe, secondo Polichetti, un deterrente molto più efficace delle telecamere posizionate all'interno dell'ospedale: