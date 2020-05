Pesta la sorella e tenta di strangolare il padre: arrestato a Montecorvino

E' stato arrestato dai carabinieri di Montecorvino Pugliano per maltrattamenti in famiglia, un giovane D.V.A, italiano classe ’98, che, ieri sera, è finito nei guai per aver aggredito il padre e la sorella.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto

Il ragazzo, con problemi di tossicodipendenza, già denunciato e anche ammonito dal Questore, dopo la lite di ieri sera culminata culminata con il tentato strangolamento del padre e con il pestaggio nei confronti della sorella, è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari in un’altra abitazione.