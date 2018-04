Aggredisce un commerciante con un machete: tensione a Pagani

Tensione, stamattina, a Pagani: come riporta Medianews 24, un uomo avrebbe atteso l’arrivo del proprietario di un esercizio commerciale, sito in Via Cesarano, per poi iniziare a litigare e ad aggredirlo. Dalle parole si è passati ai fatti: il negoziante ha riportato una ferita alla mano.

Il fatto

Non senza difficoltà, il titolare sarebbe riuscito a chiudere le porte del suo esercizio, lasciando fuori il suo aggressore che avrebbe brandito un machete, e chiamando sia i carabinieri che il 118. Prima dell’intervento delle forze dell’ordine, l’aggressore si sarebbe allontanato ma pare che gli agenti lo abbiano poi intercettato. Ancora non sono chiare le cause dell'episodio: accertamenti in corso.