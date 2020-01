Sorpreso senza biglietto aggredisce i poliziotti: arrestato straniero a Salerno

Un cittadino nigeriano di 35 anni, V.M le sue iniziali, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, infatti, è stato sorpreso nella stazione ferroviaria di Salerno, a bordo del treno Freccia Bianca diretto a Reggio Calabria, senza il titolo di viaggio.

L'aggressione

Per questo il capotreno, dopo averlo invitato più volte a scendere dal convoglio, ha richiesto l’intervento degli agenti della Polfer, i quali, una volta giunti sul treno, sono stati presi di mira dallo straniero. Per fortuna hanno evitato che la situazione degenerasse. Ma, a causa delle violenze messe in atto dall’uomo, hanno riportato lievi contusioni. Dopo le formalità di rito il nigeriano è stato rinchiuso nella casa circondariale di Fuorni in attesa del giudizio di convalida.