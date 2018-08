Litiga con l'ex, la picchia e tenta di rubarle l'incasso del bar: arrestato 40enne

Carabinieri in azione, ieri pomeriggio, a Montecorvino Rovella: i carabinieri della locale Stazione, insieme a quelli di Acerno hanno tratto in arresto il 40enne L.M., colto in flagranza di lesioni personali e rapina impropria.

L'aggressione

I militari, a seguito di richiesta di intervento, sono andati presso il bar gestito da una 48enne di Montecorvino Rovella, dove hanno bloccato l’uomo che aveva appena colpito la donna alla testa e al volto, con pugni sferrati nel corso di una lite sorta per futili motivi. Tra l’altro il 40enne in passato aveva intrattenuto con la vittima una relazione sentimentale. Durante l’aggressione, l'uomo si è anche impossessato del denaro presente in cassa, alias 10 euro, rinvenuti durante la perquisizione. L.M. è finito ai domiciliari.