Scene da far west in una sala slot, tre feriti: denunciati 4 giovani

Momenti di tensione a Sant’Egidio del Monte Albino dove, pochi giorni fa, un gruppo di giovani, ha aggredito i clienti di una sala slot per futili motivi. Poi si sono dati alla fuga prima dell’intervento delle forze dell’ordine. Tre degli avventori del locale sono dovuti ricorrere alle cure dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore per le lesioni riportate.

La denuncia

Dopo accusate indagini, i carabinieri sono riusciti ad individuare gli aggressori. Si tratta di quattro giovani dell’agro che sono state denunciati all’Autorità Giudiziaria. Inoltre è stato accertato come il loro comportamento abbia procurato danni agli arresti della sala slot riproponendo scene da far west. Sono in corso ulteriori accertamenti per giungere all’identificazione di altri ragazzi che avrebbero partecipato all’aggressione.