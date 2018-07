Picchia prima uno straniero e poi i carabinieri: arrestato 34enne ad Ascea

E' stato arrestato F.T., 34enne originario del napoletano ma residente ad Ascea che, in un ristorante, prima ha aggredito uno straniero e poi anche i militari giunti sul posto. Prima rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania, è stato trasferito nel carcere di Fuorni, dopo il processo per direttissima.

Il fatto

L’episodio si è verificato qualche sera fa in un ristorante: prima la lite per futili motivi con un immigrato e poi la resistenza e le offese ai carabinieri intervenuti per placare gli animi. F.T. si è opposto alla identificazione e con violenza si è scagliato contro i militari, tra calci, pugni, sputi e offese. Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate: queste le accuse per il 34enne che ha costretto i militari a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Vallo. Sono, dunque, scattate le manette per l'uomo. L’udienza, per lui, è stata rinviata al 22 agosto.