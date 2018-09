Aggressioni a medici e infermieri all’ospedale di Salerno: l'appello di Polichetti

Scende in campo a fronte delle frequenti aggressioni ai danni di infermieri e medici del Ruggi, il segretario della Fials, Mario Polichetti. Il sindacalista, infatti, chiede un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Dispiace ripeterci, ma che qualcosa in questo senso non andasse lo avevamo già denunciato il 2 aprile scorso. In quell'occasione chiedemmo una commissione specifica al direttore generale Giuseppe Longo, ma fummo etichettati come i soliti speculatori e disfattisti. Ora, con l'estate quasi in archivio, il problema si ripropone. Non è mio costume fare polemiche, ma se si desse vita a una programmazione più strutturata forse si finirebbe di vivere nell'emergenza perenne anche nell'affrontare questi problemi", ha osservato Polichetti.

L'appello

Per il medico, dunque, urge un'azione sinergica tra sindacati e direzione generale del "Ruggi": "Questa non deve essere una battaglia di pochi, ma di tutti i coloro che lavorano all'interno dell'ospedale di Salerno. Non si può rischiare di essere picchiati o aggrediti verbalmente solo perché si prova a essere professionali durante lo svolgimento delle proprie mansioni. - continua - Ecco perché chiedo ai colleghi sindacalisti delle altre sigle di azzerare le polemiche degli ultimi giorni e sostenere la battaglia del direttore generale Giuseppe Longo, persona preparata e intelligente. Si chieda la convocazione di un Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza specifico sulle condizioni in cui si è costretti al lavorare e in questo modo si sensibilizzino le istituzioni a fare qualcosa", ha concluso Polichetti.