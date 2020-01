Salerno Pulita, Filas proclama lo stato d'agitazione: l'appello

E' stato proclamato lo stato di agitazione ed indetto un sit-in di protesta, dalla Filas (Federazione Italiana Lavoratori Ambiente e Servizi): l'iniziativa riguarda i dipendenti di Salerno Pulita, addetti alle attività del ciclo integrato dei rifiuti, "in ragione del disimpegno del Committente e della Società relativamente agli accordi assunti". Riflettori puntati, infatti, sulla rideterminazione di un differente orario di lavoro più utile alle fasi operative della Salerno Pulita, tale anche da generare economie per la stessa e sulla definitiva fuoriuscita dal precariato delle maestranze ancora a tempo parziale. Nonchè, il sindacato mira alla sottoscrizione di un nuovo contratto dei servizi che preveda con puntualità i reali costi di gestione, necessari per il rilancio dell’ azione sul territorio comunale, anche con il ripensamento della attuale dotazione impiantistica, sito Ostaglio e impianto di compostaggio, meritevoli di adeguamenti strutturali ed operativi. "Purtroppo dobbiamo registrare l’assenza di un concreto interesse a mantenere in vita la Salerno Pulita, basti pensare che ad oggi il contratto dei servizi ancora non viene sottoscritto e, meno che mai, sembrerebbe recepirne i costi reali del servizio, quasi a sancire la necessità di un nuovo gestore", sbottano dalla Filas.

La nota sindacale